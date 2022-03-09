MİT tırlarının durdurulması davasında 3 sanığa 15 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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MİT tırlarının durdurulması davasında 3 sanığa 15 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi

09.03.2022 12:19
MİT tırlarının durdurulması davasında 3 sanığa 15 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi

Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca durdurulmasına ilişkin ana davadan dosyası ayrılan 7 sanığın Yargıtayda yargılandığı davada karar açıklandı.

Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca durdurulmasına ilişkin ana davadan dosyası ayrılan 7 sanığın Yargıtayda yargılandığı davada karar açıklandı. 3 sanığa 15 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi, 4 sanık beraat etti.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesinde görülen duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

"Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulmasına" ilişkin 54 sanığın yargılandığı ana davadan dosyaları ayrılan 7 sanığın yargılandığı davada, Mahkeme başkanlığını yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu, önceki duruşmaları kapalı görülen davanın karar aşamasına gelmesi nedeniyle kapalılık kararının kaldırıldığını bildirdi ve sanıklar hakkındaki hükmü açıkladı.

Buna göre, eski başçavuşlar Ömer Muharrem Güneş, Galip Arslan ve Adana İl Jandarma İstihbarat ve Asayiş Müdürlüğünde görevli eski astsubay Sezai Akyüz, "FETÖ üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar ay, "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 3 yıl 4'er ay, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan ise 5'er yıl hapse mahkum edildi.

Daire, diğer sanıklar Hayati Özcan, Celalettin Bardakçı, Mesut Çelik ve İsmail Önder Ata'nın beraatine karar verdi.

MİT'e ait tırları durdurmuşlardı

Hatay'ın Kırıkhan ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde Ocak 2014'te MİT'e ait araçların durdurularak, arama yapılması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışan 54 kişi hakkında kamu davası açılmıştı.

Aralarında üst düzey bürokratların bulunması nedeniyle ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtayda görülen dava, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde 28 Haziran 2019'da karara bağlanmıştı.

Daire, aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski Adana Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu bazı sanıklara 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası vermiş, sanıklardan bazılarının beraatlerine hükmetmiş, 7 sanık hakkındaki kamu davasını ise ayırmıştı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yargıtay, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİT tırlarının durdurulması davasında 3 sanığa 15 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT tırlarının durdurulması davasında 3 sanığa 15 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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