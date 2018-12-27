Son Dakika Haberleri: MİT Tırlarının Durdurulmasına İlişkin Dava

MİT Tırlarının Durdurulmasına İlişkin Dava

9 dakika önce

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 52 sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.

MİT Tırlarının Durdurulmasına İlişkin Dava, System.String[]
Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 52 sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki, "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı olarak yapılan duruşmada, tutuksuz 2 sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmanın bugünkü oturumunda sanık savunmalarının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

MİT tırlarının durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dava dosyası, Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Mahkeme ara kararıyla 3 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:10 Kaynak: AA

Hatay, Adana, Güncel
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