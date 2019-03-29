Son Dakika Haberleri: MİT Tırlarının Durdurulmasına İlişkin Dava

MİT Tırlarının Durdurulmasına İlişkin Dava

28 dakika önce

Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.

MİT Tırlarının Durdurulmasına İlişkin Dava, System.String[]
Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı olarak yapılan duruşmaya tutuksuz 3 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın bugünkü oturumunda meslekten ihraç edilen değişik rütbelerdeki eski asker sanıkların savunmalarının alındığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

MİT tırlarının durdurulmasını ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dava dosyası, Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Mahkeme, ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:45 Kaynak: AA

Hatay, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı Hatay'da Askeri Araç Devrildi: 5 Asker Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 00:13:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MİT Tırlarının Durdurulmasına İlişkin Dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]