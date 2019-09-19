Son Dakika Haberleri: MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava
Son Dakika Güncel Haber

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava

1 saat önce

Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava, System.String[]

Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı yapılan duruşmaya tutuklu 6 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın bugünkü oturumunda meslekten ihraç edilen değişik rütbelerdeki eski asker sanıkların savunmalarının alındığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

MİT tırlarının durdurulmasını ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dava dosyası, Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Mahkeme, ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

Hatay, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi
"Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'a 1 haftada iki dava birden açıldı İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı Son Dakika: ABD, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 20:58:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]