Can Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

Can Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis istendi

14.10.2020 14:27

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Sanık Dündar'ın mütalaada 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

MİT Tırları'nın durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası kararı bozulan Can Dündar'ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kapalı duruşmada sanık Can Dündar'ın avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanı duruşmada Can Dündar'ın yurt dışından iadesi konusunda Almanya Adli Makamlarına yapılan iade talebinin ikmal edilmediğini belirtti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Can Dündar'ın Youtube isimli sosyal medya paylaşım sitesinden MİT Tırları'nın durdurulmasına ilişkin görüntüleri belgesel formatında hazırlayarak yayınladığını belirterek "Söz konusu eylemin yargılama kapsamında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan fotoğraflardan farklı olarak videolar kullanıldığı ve bunlara ilişkin kendince değerlendirmeler yaparak iddianamenin düzenlendiği tarihten sonra yeni bir suç niteliğinde olduğu, sanığın daha önceden yargılandığı davaya konu olmayan video ve açıklamalarının ayrı bir suç oluşturduğunu" açıkladı.

Sanığın herhangi bir savunma yapmadığının da belirtildiği mütalaada Dündar'ın 'silahlı terör örgütüne yardım' ile 'devletin gizli kalması gereken belgelerini siyasi ve askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunması için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ Gazeteci Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken belge ve fotoğrafları aktardığı gerekçesiyle 'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı bozan Yargıtay, Dündar hakkında 'gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Dündar'ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

(Melike İnal/İHA)

Can Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis istendi
Can Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis istendi
Can Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis istendi
Can Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis istendi
Can Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis istendi
Can Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis istendi

Can Dündar, Yargıtay, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Can Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

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