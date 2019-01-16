MİT Tırlarının Durdurulmasına İlişkin Yeni İddianame

Adana
ve Hatay
'da 19 Ocak 2014'te, MİT tırlarının durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "sivil imamlarının" da aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te, MİT tırlarının durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle yürütülen soruşturmada yeni bir iddianame daha düzenlendi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü esnasında suçüstü yakalanan Nurettin Oruc¸, Abdurrahman O¨zdemir, Ahmet Numan Akpınar
, Ali C¸akmak, Ali Semerci
, Arif Danacı, Bayram Andac¸, Berkant Aydın
, Cemil Yıldırım, Cengiz Tarım, Feyzullah Gu¨lbent, Halil Alp, Hasan Bektaş
, Hasan U¨lker, Hasan Hu¨seyin Ko¨se, Hu¨seyin Civan, Mehmet Cevher Koyuncu, Mustafa İlhan, Osman Hilmi O¨zdil, Soner Yıldırım
, Su¨leyman Gu¨rbu¨z, Ugˆur Aydın ve Yasin Yalc¸ınkaya şüpheli sıfatıyla yer alıyor.
İddianamede, şüpheliler hakkında "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨metini Ortadan Kaldırmaya veya Go¨revini Yapmasını Engellemeye Teşebbu¨s Etme", "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme", "Devletin Gu¨venligˆine ilişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Ac¸ıklama", "Anayasal Du¨zeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbu¨s Etme", "örgüt yöneticiliği veya örgüt üyeliği" suçlarından hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.
Aynı eylemle ilgili daha önce çıkan iddianamedeki hususlar anımsatılarak, MİT tırlarının durdurulması ve aranmasına ilişkin detaylı bilgilere yer verilen iddianamede, tırları durduran ve daha önce haklarında dava açılan sanıkların, tırların kasalarına c¸ıkarak konteynırları ac¸tıktan ve konteynırlar ic¸erisindeki devlet sırrı kapsamındaki malzemelerin go¨ru¨ntu¨lerini c¸ektikten sonra, tırların sevkinde go¨revli Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının kelepc¸elerini c¸o¨zdu¨kleri, serbest olduklarını ve gidebileceklerini söyledikleri ancak tırlara el koyduklarını so¨yledikleri belirtildi.
İddianamede, sanıkların daha kapsamlı bir arama yapmak bahanesi ile her tırda bir subay olacak şekilde tırları Seyhan
'da bulunan ve o tarihte ic¸erisinde NATO askerlerinin de konuşlu oldugˆu Korgeneral Recai Engin Kışlasına go¨tu¨rmek u¨zere Sirkeli
Otoyol gişelerinden saat 12.50'de hareket ettikleri anlatılan iddianamede, MİT mensuplarının sanıklar tarafından hukuka aykırı bir şekilde el konulan tırları geri alabilmek ic¸in tırların arkasından gittikleri, Ku¨rkc¸u¨ler Mevkii'nde tırları durdurarak go¨tu¨ru¨lmesine engel olmaya c¸alıştıkları ve şofo¨rlerinden tırların anahtarlarını aldıkları anlatılan iddianamede, bunun u¨zerine Adana İl Jandarma
İstihbarat Şube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde go¨revli sanık O¨nder Kır'ın tırların anahtarını alan MİT personelinin u¨zerine yu¨ru¨yerek darp etmek suretiyle 06 E. 2... plakalı tırın anahtarını aldıgˆı, anahtarı alınan tırın sanık Hakan Kaplan
nezaretinde Ku¨rkc¸u¨ler Mevkii'nden hareket ettirilerek Bahc¸eşehir Kolejinin yanına c¸ekildigˆi, MİT mensuplarının Ku¨rkc¸u¨ler'de kaldıgˆı belirtildi.
MİT mensuplarının tırlarda arama yapılmaması ve tırların geri teslim edilerek yollarına devam etmeleri yo¨nu¨ndeki ısrarlı taleplerine ragˆmen sanıkların arama yapma konusundaki ısrarlarının devam ettigˆi ve tırların teslim edilmedigˆi kaydedilen iddianamede, olay yerine dönemin Adana Valisi Hu¨seyin Avni Coş
ve MİT Adana Bo¨lge Başkanının geldigˆi, İl Emniyet Mu¨du¨ru¨ ve MİT Adana Bo¨lge Başkanının, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Aziz Takcı ile go¨ru¨şmesinden sonra saat 16.00 sıralarında tırların MİT Adana Bo¨lge Başkanına teslim edildigˆi kaydedildi.
İddianamede, MİT tırlarının durdurulması eylemini organize ettiği tespit edilen FETÖ terör örgütünün, "Temel Askeri Yapılanma" şemasına da yer verildi. Şemada örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ve örgütün askeri yapılanmasına ilişkin birimler sıralanıyor.