MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının yargılandığı dava sürdü - Son Dakika

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 9 "sivil imamı"nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçlardan hükümlü Nurettin Oruç bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Mahkemede sanık avukatları hazır bulundu.

Mahkemede, (15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yakalanan ve örgütün sözde 'jandarma imamı' olduğu gerekçesiyle 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan) sanık Nurettin Oruç SEGBİS kaydı ile savunma yaptı.

Gizli tanık Bayrak'ın hakkındaki aleyhe olan beyanlarını kabul etmediğini ve FETÖ'nün "jandarma imamı" olmadığını öne süren sanık Oruç, "Mahrem imamlarla bir bağlantım yoktur. Hiçbir jandarma personelini tanımıyorum. Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize etmedim. İddianamede adı geçen otelde düzenlenen örgütsel toplantılara katılmadım. Adana'da hiç bulunmadım. Operasyonel hat iddiasını da kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatı da tevsii tahkikat talebinde bulunarak, gizli tanığın diğer celse duruşmada hazır edilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında tevsii tahkikat talebinin, yargılamanın geldiği aşama ve deliller dikkate alındığında dava dosyasına katkı sağlamayacağından reddedilmesini ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının taraflarına gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine ve tevsii tahkikat talebinin ara celsede değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

MİT tırlarının durdurulması ve dava süreci

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçelerinde durdurulmuştu.

Geçen yıl karara bağlanan, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle 50 sanıktan 27'sine 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Firari sanıklar ve başka mahkemede aynı suçtan yargılanıp ceza alan sanıkların dosyaları ayrılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince de Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle aralarında FETÖ'nün sözde "jandarma imamı" Nurettin Oruç'un da bulunduğu 3'ü diğer suçlardan tutuklu, 9'u firari 18 sanık hakkında iddianame hazırlanmış, mahkeme yetkisizlik kararıyla dosyayı Adana Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Mahkeme heyeti, yargılamanın ilk celsesinde firari sanıklar Ahmet Numan A, Ali Ç, Ali S, Cemil Y, Feyzullah G, Hasan Hüseyin K, Hüseyin C, Mustafa İ. ve Uğur A'nın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.