MİT Tırlarının İhbarcısı" Mustafa İlhan Hakkında İddianame

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelisi Mustafa İlhan hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelisi Mustafa İlhan hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "devletin gu¨venligˆine ilis¸kin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla ac¸ıklama", "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s etme" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis ile 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından MİT tırlarının ihbarcısı olan ve 6 Mart'ta Ordu'da saklandığı gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelisi Mustafa İlhan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Soruşturma sonucunda hazırlanan 29 sayfalık iddianamede şüpheli İlhan hakkında "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 22,5 yıldan 30 yıla kadar, "devletin gu¨venligˆine ilis¸kin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla ac¸ıklama" suçundan da müebbet hapis cezalarına çarptırılması talep edildi.



İddianamede, "7 S¸ubat MI·T krizi" olarak bilinen 7 S¸ubat 2012'de MİT Mu¨stes¸arı Hakan Fidan'ın ifadeye c¸agˆrılması giris¸iminde bas¸arıya ulas¸amayan FETO¨/PDY silahlı tero¨r örgu¨tu¨nün, emniyet ve adliye yapılanmalarında des¸ifre olmamıs¸ o¨rgu¨t mensuplarını kullanarak, c¸ok daha kapsamlı ve planlı bir operasyonla MİT mensup ve yo¨neticilerine yo¨nelik giris¸imlerine devam ettiği anımsatıldı.



İddianamede, bu kapsamda, so¨zde "Kudu¨s Ordusu Tero¨r O¨rgu¨tu¨" sorus¸turmasını yu¨ru¨ten ve halen I·stanbul 14. Agˆır Ceza Mahkemesince yargılamaları devam eden sanıkların, FETO¨/PDY elebaşı Fetullah Gu¨len ve o¨rgu¨t yo¨neticilerinin talimatları, yo¨nlendirmeleri ve kamuoyu olus¸turma c¸abaları dogˆrultusunda, sorus¸turma kılıfı altında uydurma gerekc¸e, sahte delil ve ihbarlarla kurum olarak MİT yo¨netici ve mensupları ile sivil toplum kurulus¸u mahiyetindeki I·HH I·nsani Yardım Vakfı yo¨netici ve c¸alıs¸anlarının telefonlarını dinlemek suretiyle tero¨rle irtibatlandırmaya c¸alıs¸tığı vurgulandı.



İddianamede, bu giris¸imin o¨nemli halkalarından biri olarak uydurma sorus¸turma dosyalarına so¨zde delil bulmak maksadıyla, MİT'e ait tırlarını, Adana bo¨lgesindeki adliye ve jandarma yapılanmalarındaki o¨rgu¨t mensupları aracılıgˆıyla 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilc¸esinde durdurarak arama giris¸iminde bulunduğu, bunda da bas¸arılı olamayan o¨rgu¨t mensuplarının bu sefer daha kapsamlı bir c¸alıs¸ma ile 19 Ocak 2014'te Adana'nın Ceyhan ilc¸esinde MI·T'e ait tırları durdurarak MI·T mensuplarına zor kullanmak suretiyle arama yaptıkları hatırlatıldı.



Darbe girişimi sonrasında öğretmenlik görevinden ihraç edilen şüpheli Mustafa İlhan'ın, askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu, örgüt üyeleriyle de çeşitli oyun programları üzerinden iletişim kurduğu anlatılan iddianamede, şüpheli İlhan'ın ifadelerine yer verildi.



Suçunu ikrar etti



Şüpheli İlhan ifadesinde, "Halil Mu¨du¨r" kod isimli s¸ahsın Kırıkhan ilc¸esinde MİT'e ait tırların durdurulmasından bir gu¨n o¨nce yani 31 Aralık 2013 gu¨nu¨ aks¸amı saat 22.30 sıralarında kendisine vermis¸ oldugˆu tus¸lu telefon u¨zerinden 2 kez aradıgˆını, telefon evde oldugˆu ic¸in aramalarını eve gittigˆinde fark ettigˆini, eve de saat 01.30 civarında gittigˆini, evde "Halil Mu¨du¨r"ün aradıgˆını fark edince gec¸ oldugˆunu du¨s¸u¨nerek aramadıgˆını, sabah olunca yine aramadıgˆını, o¨nemli bir s¸ey olursa yeniden arayacağını düşündüğünü söyledi.



İddianamede yer alan şüpheli İlhan'ın ifadesi şöyle:



"1 Ocak 2014 gu¨nu¨ saat 10.00 sıralarında arkadas¸larım aynı zamanda meslektas¸larımla c¸ay bahc¸esine okey oynamaya geldik, saat 13.00 sıralarında 'Halil Mu¨du¨r' beni aradı. Arkadas¸ların yanından ayrıldım, telefonla konus¸maya bas¸ladım. Halil Mu¨du¨r, hemen eve gec¸memi, eve gec¸ince aramamı so¨yledi. Hemen eve gec¸tim ve Halil Mu¨du¨r telefonda 'Reyhanlı'dan Hassa yo¨nu¨ne dogˆru gidecek olan ic¸inde silah ve mu¨himmat bulunan tero¨r örgu¨tlerine giden bir tır olacak.' dedi. 2 tır plakası verdi, tırların hangi tero¨r örgu¨tu¨ne gittigˆini sordum. Halil Mu¨du¨r 'PKK tero¨r örgu¨tu¨ne gidiyor.' diye cevap verdi. 'Bu silahların tero¨r örgu¨tu¨ne gitmemesi lazım, bunu senin ihbar etmen gerekiyor.' dedi. Ben de 'Tamam.' dedim. Halil Mu¨du¨r 'Ancak ihbarı benim so¨yledigˆim s¸ekilde yapacaksın, ihbarı senin yaptıgˆının belli olmaması lazım, telefonda so¨ylediklerimi iyi dinle bir daha tekrar etmeyecegˆim.' dedi. 'Gu¨nes¸ go¨zlu¨gˆu¨nu¨ go¨zu¨ne takacaksın, telefonu yanında go¨tu¨rmeyeceksin, evde bırakacaksın, kendi aracınla gitmeyeceksin, dolmus¸la gideceksin, Habibi Neccar Camisi'nin orada ko¨s¸ede telefon kulu¨besi var, buradan arayabilirsin.' dedi."



Mustafa I·lhan'ın da kendi adına kayıtlı tescilli 19 TT 364 plaka sayılı 2010 model beyaz renkli I·30 marka aracıyla evden c¸ıktıgˆı, aracını balıkc¸ılar c¸ars¸ısının kars¸ısına park ettigˆi, buradan Harbiye dolmus¸una bindigˆi, Habibi Neccar Camisi duragˆında indigˆi, cami civarında telefon kulu¨besi aradıgˆı fakat kulu¨beyi bulamadıgˆı, du¨kkanlarda konto¨rlu¨ telefon aradığı anlatılan iddianamede, ko¨pru¨ bas¸ında bulunan cami giris¸inin hemen yanındaki iddia bayisine gittigˆi, oradan 156'yı arayarak, örgüt imamı 'Halil Müdür'ün söylediği şekilde ihbarda bulunduğu ve bunun da şüpheli tarafından anlatıldığı yer aldı.



İhbarın ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde MİT'a ait tırın durdurulduğu ve olay yerine bu olaya ilişkin davandan yargılanan eski askerler ve meslekten ihraç edilen savcının geldiği, akabinde gelişen olayların tek tek anlatıldığı iddianamede, "Bu esnada olay yerine Hatay MI·T Bo¨lge Bas¸kanı'nın geldigˆi, hakim tarafından verilen arama kararı olmadıkc¸a tırların aranmasının yasaya aykırı oldugˆunu ve bo¨yle bir karar gelmedikc¸e tırda arama yapılmasına izin vermeyeceklerini beyan ettigˆi ve olay yerinde adli go¨rev ve yetkisi olan kolluk go¨revlisinin de kalmaması nedeniyle arama is¸lemi gerc¸ekles¸tirilmeden MİT'e ait tır ve ona eskortluk eden aracın yoluna devam ettigˆi anlas¸ılmıs¸tır." denildi.



İddianamede, şüpheli İlhan'ın ifadesinde, suçunu ikrar ettiği, pişman olduğu ve MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanan sanıkları tek tek teşhis ettiği belirtildi.



Gaybubet evinden çıktı



FETO¨/PDY'ye yönelik sorus¸turmalar kapsamında elde edilen bilgilere go¨re, 22 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla o¨rgu¨te yo¨nelik operasyonların bas¸lamasıyla birlikte adli makamlarca hakkında go¨zaltı kararı c¸ıkarılan ve o¨rgu¨t yo¨netimince, o¨rgu¨t ic¸in o¨nem arz ettigˆi du¨s¸u¨nu¨lerek kolluk kuvvetlerine yakalanması istenmeyen kis¸ilerin, kac¸ak yollardan yurt dıs¸ına kac¸ırıldıgˆı veya bu mu¨mku¨n olmuyorsa bu kis¸ilerin yurt ic¸erisinde "gaybubet" adı verilen ve dıs¸ du¨nyadan tamamen tecrit edilmis¸ olarak gizli evlerde saklanmalarının sagˆlandıgˆı anımsatılan iddianamede, sanık "Akif" kod adlı Hasan Bektaş'ın ifadesinde de beyan ettigˆi s¸ekliyle, örgütün devlet kadrolarına sızdırdıgˆı kripto o¨rgu¨t elemanları vasıtasıyla İstanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca yapılan 30 Mayıs 2016'daki operasyondan yaklas¸ık 2 hafta o¨nce haberdar olarak 18 Mayıs 2016'da s¸u¨phelilerin kac¸masını ve saklanmasını sagˆladıkları vurgulandı.



İddianamede, bu kapsamda MİT'e ait tırların durdurulması ve aranması eyleminin organizesinde go¨rev aldıgˆı tespit edilen FETO¨/PDY mensubu sivil s¸ahısların tespit edilmesiyle bu s¸u¨phelilere yo¨nelik gerc¸ekles¸tirilen 30 Mayıs 2016 tarihli operasyon o¨ncesinde s¸u¨phelilerin o¨rgu¨t tarafından "gaybubet evleri"ne go¨tu¨ru¨lerek 15 Temmuz hain darbe giris¸imine kadar bu evlerde saklanmalarının sagˆlandıgˆı anlatıldı.



Hain giris¸imin bas¸arıya ulas¸ması durumunda bu s¸u¨pheliler hakkındaki adli is¸lemlerin sonlandırılarak normal hayatlarına ve o¨rgu¨tsel faaliyetlerine devam etmelerinin planlandıgˆı aktarılan iddianamede, s¸u¨pheli Mustafa I·lhan'ın da yakalandıgˆı 6 Mart'a kadar o¨rgu¨tu¨n "gaybubet evleri"nde saklandıgˆı, bununla beraber MİT'e ait tırların 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilc¸esinde durdurulması olayında sanık "Halil Müdür" kod adlı Hamza Ali Ece'nin talimatıyla ihbarı yaptıgˆı belirtildi.



İddianamede, şu¨pheli Mustafa I·lhan'ın FETO¨/PDY'nin Adana ve c¸evresindeki bo¨lgelerde go¨rev yapan tu¨m ru¨tbelerdeki jandarma personelinden sorumlu "mu¨du¨r" statu¨su¨ndeki o¨rgu¨t yo¨neticisi sanık "Halil Mu¨du¨r" kod adlı Hamza Ali Ece'nin talimatıyla 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilc¸esinde MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayında ihbarı yapan kis¸i oldugˆunu, emniyet ve savcılık ifadelerinde ikrar ettigˆi belirtilerek, bu dogˆrultuda İlhan'ın, MİT'e ait tırların durdurulması eyleminin birincil sorumlularından oldugˆu, kendisinin de o¨rgu¨t ic¸erisinde "mu¨du¨r yardımcısı" statu¨su¨nde oldugˆunun belirlendiği kaydedildi.



İddianamede, şüpheli Mustafa İlhan'ın Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu olduğu belirtildi.

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