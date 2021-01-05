"MİT tırlarının ihbarcısı" Mustafa İlhan'ın eylemleri gerekçeli kararda - Son Dakika

"MİT tırlarının ihbarcısı" Mustafa İlhan'ın eylemleri gerekçeli kararda

05.01.2021 12:11

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması davasında 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adana'daki "mahrem imam"ı Mustafa İlhan'ın örgütsel eylemleri gerekçeli kararda anlatıldı.

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması davasında 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adana'daki "mahrem imam"ı Mustafa İlhan'ın örgütsel eylemleri gerekçeli kararda anlatıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 1 Ocak ve 19 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ'nün 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 11'i firari 50 sanıktan 27'sine verilen hapis cezalarıyla ilgili gerekçeli kararında, sanık Mustafa İlhan'ın eylemlerine de yer verildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evinde yakalanan FETÖ'nün Adana'da jandarmadan sorumlu "mahrem imam"ı Mustafa İlhan'ın, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtilen kararda, sanığın örgütün kriptolu haberleşme programı "Kakao Talk" kullanıcısı olduğu kaydedildi.

Kararda, FETÖ'nün devlet kadrolarına sızdırdığı kripto örgüt elemanları vasıtasıyla 30 Mayıs 2016'da örgüte yönelik operasyondan yaklaşık 2 hafta önce haberdar olan İlhan'ın 18 Mayıs'ta firar ettiği ve "gaybubet evi"nde sahte kimlikle saklandığı anlatıldı.

Mustafa İlhan'ın 6 Mart 2019'a kadar örgütün "gaybubet evi"nde FETÖ himayesinde özel olarak saklandığı bildirilen kararda, Mart 2019'da yakalanan sanığın MİT tırlarının 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde durdurulması olayında, Adana ve çevresinde jandarmadan sorumlu sözde "müdür" konumundaki örgüt imamı "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece'nin talimatıyla jandarmaya ihbarda bulunduğu kaydedildi.

Tırların durdurulmasının organize edildiği Nevşehir'deki toplantıya katılmış

Kararda, eylemin basit bir ihbar doğrultusunda yapılan arama işlemi olmayıp örgütsel bir plan ve çalışma kapsamında kararlaştırılarak uygulandığı anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"MİT'e ait devlet sırrı kapsamında yardım faaliyeti yürüten tırın ve ona eskortluk eden aracın 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde durdurularak aranmaya çalışılması eylemini koordine eden sanıklar Hatay İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli üsteğmen Gökhan Bakışkan ve Adana İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli üsteğmen Orhan Şahin'in, bu eylemin organizesi amacıyla 20-22 Eylül 2013'te Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir otelde örgütsel toplantı yaptıkları, bu toplantıya şüpheliler Hamza Ali Ece, Mehmet Cevher Koyuncu, Mustafa İlhan, Fatih Kaya, Hasan Bektaş ve Süleyman Gürbüz'ün katıldıkları tespit edilmiştir."

Mustafa İlhan'ın "sohbet toplantısı" düzenlediği, örgütsel eylemleri için üstü konumundaki "mahrem imamlar" tarafından sevk ve idare edildiği, FETÖ'nün verdiği görevleri sorgulamadan uyguladığı belirtilen kararda, şu değerlendirmeler paylaşıldı:

"Mustafa İlhan'ın FETÖ/PDY'nin Adana ve çevresindeki bölgelerde görev yapan tüm rütbelerdeki jandarma personelinden sorumlu 'müdür' statüsündeki örgüt yöneticisi sanık 'Halil Müdür' kod adlı Hamza Ali Ece'nin talimatıyla 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayında ihbarı yapan kişi olduğunu emniyet ve savcılık ifadelerinde ikrar ettiği belirtilerek, bu doğrultuda İlhan'ın MİT'e ait tırların durdurulması eyleminin birincil sorumlularından olduğu, kendisinin de örgüt içerisinde 'müdür yardımcısı' ve jandarmadan sorumlu 'mahrem imam' statüsünde olduğunun belirlendiği ve FETÖ içerisinde üstlerinden aldığı emir ve talimatlarını mahrem yapılanmadaki örgüt üyelerine ileterek örgütte yöneticilik vasfının bulunduğu, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen netice, sanığın kastının yoğunluğu göz önüne alınarak sanık, alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmıştır."

MİT tırlarının durdurulması ve dava süreci

MİT tırları 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen FETÖ'nün "mahrem imamı" Mustafa İlhan, Ordu'da saklandığı hücre evinde yakalanmıştı.

MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle Mustafa İlhan'ın da aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'si, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Sanık İlhan'a da "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 30 yıl 5 ay hapis cezası verilmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'MİT tırlarının ihbarcısı' Mustafa İlhan'ın eylemleri gerekçeli kararda - Son Dakika


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