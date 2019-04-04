MİT ve Emniyet Birlikte Çalıştı, İsviçre'den Diyarbakır'a Gelen PKK'lı Yakalandı
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PKK/KCK'nın İsviçre yapılanmasının başındaki isimlerden H.M., MİT ve emniyetin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda Diyarbakır'da yakalandı.
PKK/KCK'nın İsviçre
yapılanmasının başındaki isimlerden H.M., MİT ve emniyetin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda Diyarbakır
'da yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde MİT ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM
Şube Müdürlüğü'nce terör örgütü PKK'ya yönelik müşterek çalışma gerçekleştirildi. Çalışma neticesinde PKK/KCK terör örgütünün İsviçre'deki yapılanmalarından Biel Kürt Toplum Merkezi Eş Başkanı olarak faaliyet yürüten H.M.'nin, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak üzere Türkiye
'ye geldiği ve örgütün üst isimlerinden almış olduğu talimatlarla birlikte tekrar İsviçre'ye gideceği şekilde bilgi edinildi. H.M., yapılan operasyon kapsamında 31 Mart'ta Diyarbakır Havalimanı
'nda gözaltına alındı. Şahsın, İsviçre'de gerçekleştirilen terör örgütüne müzahir eylemlerde örgütün Avrupa
yapılanması olarak hareket eden dernek ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile sorumlu düzeyde irtibat içeresinde olduğu almlış olduğu talimatları örgütün yurt dışında bulunan yapılanmalarına iletim sağladığı örgüt adına finans sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlediği ve bahse konu etkinliklere katılanlardan bağış adı altında mali kaynak sağlayarak terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen H.M., terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:31 Kaynak: İHA
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