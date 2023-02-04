İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı;konsolosluklara yönelik tehdit tespit edilemedi - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı;konsolosluklara yönelik tehdit tespit edilemedi

04.02.2023 23:33

İSTANBUL'da, Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kuran-ı Kerim yakma olayının ardından, DEAŞ 'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik...

İSTANBUL'da, Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kuran-ı Kerim yakma olayının ardından, DEAŞ 'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği gerekçesiyle, gözaltına alınan 15 DEAŞ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kuran-ı Kerim yakma olayının ardından, DEAŞ 'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği gerekçesiyle 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu belirlenirken, Başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi. Adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli, bugün tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: DHA
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İstanbul, Musevi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı;konsolosluklara yönelik tehdit tespit edilemedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı;konsolosluklara yönelik tehdit tespit edilemedi - Son Dakika
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