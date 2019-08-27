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MİT ve emniyetten FETÖ'ye ortak operasyon

1 saat önce

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in şoförlüğünü de yapan FEM Dershaneleri Genel Müdürü Mehmet D., Üsküdar'da saklandığı adreste yakalandı.

MİT ve emniyetten FETÖ'ye ortak operasyon, System.String[]

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in şoförlüğünü de yapan FEM Dershaneleri Genel Müdürü Mehmet D., Üsküdar'da saklandığı adreste yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Müdürlüğü Başkanlığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışma kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu süreçte şoförlüğünü yapan, aynı zamanda FEM Dershaneleri Genel Müdürü olan ve örgüt içerisinde üst düzey mahrem konumda bulunan Mehmet D. isimli şahsın Üsküdar'da bir adreste saklandığı tespit edildi. Yapılan operasyonda Mehmet D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
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