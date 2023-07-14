FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, ailesiyle birlikte yakalandı! Operasyonda 560 Estonya kronu para ele geçirildi - Son Dakika
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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, ailesiyle birlikte yakalandı! Operasyonda 560 Estonya kronu para ele geçirildi

14.07.2023 09:22

MİT ve İstanbul polisi tarafından Sancaktepe'de bir hücre evine düzenlenen operasyonda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen, haklarında arama kararı bulunan eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kaynanası Mine Öztürk yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan polisin evde yaptığı aramada birçok dijital nesnenin yanı sıra 560 Estonya kronu paraya da el konuldu.

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik MİT ve İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonda, örgütün Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen, haklarında arama kararı bulunan eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kaynanası Mine Öztürk Sancaktepe'de bir hücre evinde yakalandı. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada ele geçirilen 560 Estonya kronu para dikkat çekti.

"GAYBUBET" ADI VERİLEN HÜCRE EVİNE BASKIN

Güvenlik ve istihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre FETÖ/PDY'ye yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen kritik operasyon, bu gece Sancaktepe'ye örgüt içinde "Gaybubet" diye anılan bir hücre evine düzenlendi.

MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon! Elebaşı Gülen'in yakınları hücre evinde kıskıvrak yakalandı

MİT ADIM ADIM TAKİP EDİYORDU

Örgüte yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar soruşturma bürosunca yürütülen soruşturmaya göre, MİT ile emniyetin ortak operasyonda, örgütün Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen, haklarında arama kararı bulunan eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kaynanası Mine Öztürk'ün İstanbul'da bir hücre evinde saklandıkları tespit edildi. Güvenlik ve istihbarat birimlerince uzun süreden beri takip edilen örgüt üyelerinin Sancaktepe'de örgüt üyeleri arasında 'gaybubet' diye bilinen bir hücre evinde oldukları anlaşıldı.

ELEBAŞI GÜLEN'İN KARDEŞİNİN OĞLU GÖZALTINDA

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu gece söz konusu hücre evine baskın düzenlendi. Operasyonda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen, karısı Nur Gülen, Selman Gülen'in kayınpederi Bekir Öztürk ve kaynanası Mine Öztürk yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, birçok dijital materyal ile birlikte 14 bin Amerikan doları, 560 Estonya kronu para ve 2 sahte kimliğe el konulduğu öğrenildi.

MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon! Elebaşı Gülen'in yakınları hücre evinde kıskıvrak yakalandı

ÖRGÜT İÇİNDE AKTİF FAALİYETE DEVAM EDİYORLAR

Gözaltına alınan FETÖ'nün 4 kritik ismi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İstanbul'da hücre evinde saklanan örgüt üyelerinin, burada yaklaşık bir yıldır saklandıkları, örgüt liderinin talimatı ile Bankasya'ya para yatırdıkları, FETÖ'nün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıkları, örgütün tepe yönetiminde bulunanlar ile irtibatlı oldukları, haklarında örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğu tespit edildi.

FİNANS YAPILANMASINDA FAALİYET GÖSTERDİĞİ SAPTANDI

Örgüt elebaşının yeğeni Selman Gülen'in halen FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasında faaliyet gösterdiği saptandı. MİT ve emniyet ekipleri tarafından yapılan kritik operasyonla yakalanan FETÖ üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çapraz sorguya alınacak. Zanlılar polisteki ifade işlemlerinin sabah saatlerinden itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, ailesiyle birlikte yakalandı! Operasyonda 560 Estonya kronu para ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, ailesiyle birlikte yakalandı! Operasyonda 560 Estonya kronu para ele geçirildi - Son Dakika
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