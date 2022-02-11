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MİT ve emniyetten ortak operasyon: 30 adet sahte belge ele geçirildi - Son Dakika

MİT ve emniyetten ortak operasyon: 30 adet sahte belge ele geçirildi

11.02.2022 08:50
MİT ve emniyetten ortak operasyon: 30 adet sahte belge ele geçirildi

Van'da MİT ve emniyet ekiplerince yürütülen ortak operasyonda 30 adet sahte belge ele geçirildi.

Van'da MİT ve emniyet ekiplerince yürütülen ortak operasyonda 30 adet sahte belge ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında; 10 Şubat 2022 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir otelde MİT ve emniyet müdürlüğümüzce yapılan ortak operasyonda; 30 adet sahte belge (5 pasaport, 24 ikamet izin belgesi, 1 adet uluslararası koruma belgesi) ele geçirilmiş, 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan işlemlerin ardından 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

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Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MİT ve emniyetten ortak operasyon: 30 adet sahte belge ele geçirildi - Son Dakika


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