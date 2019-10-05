Son Dakika Haberleri: MİT ve Jandarma'nın ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MİT ve Jandarma'nın ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

17 dakika önce

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 milyon TL ödülle "Kırmızı Liste'de" aranan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek Kurtalan" kod adlı Ayten Ene'nin etkisiz hale getirildiğine yer verildi.

MİT ve Jandarma'nın ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 milyon TL ödülle "Kırmızı Liste'de" aranan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek Kurtalan" kod adlı Ayten Ene'nin etkisiz hale getirildiğine yer verildi.


İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli- Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlardan 4 milyon TL ödülle "Kırmızı Liste'de" yer alan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek Kurtalan" kod adlı Ayten Ene olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle "Gri Liste'de" yer alan "Dilgeş" kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Kurtalan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
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