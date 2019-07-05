MİT ve jandarmadan FETÖ/PYD operasyonu
25 dakika önce
Bursa'da MİT ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda mahrem imam yakalandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:08 Kaynak: İHA
'da MİT ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda mahrem imam yakalandı.
Bursa İl Jandarma
Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince FETÖ/PDY Terör Örgütü mahrem imamı olduğu tespit edilen S.S. isimli şüpheli için operasyon yapıldı. Şahsın ikametinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu şüphelinin saklandığı ve yurt dışına kaçacağı bilgisi alındı. Yapılan yoğun istihbari çalışmalar neticesinde şahıs Nilüfer'in Görükle
Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA
Düğün sabahı karısını öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
"Sakla samanı, gelir zamanı" sözü gerçek oldu
Sokak ortasında duran boş tabutun sırrı çözüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başaramasaydık ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum