MİT Başkanlığı ve Mardin Jandarma Komutanlığı ekiplerince Savur kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-5 Bagok' operasyonu kapsamında, MİT Başkanlığı destekli Mardin Jandarma Komutanlığı bünyesindeki komando birliklerinin katılımıyla Savur ilçesi kırsalında 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin Özel Birlik' operasyonları yapıldı.

Ekipler, PKK'lı teröristlerin, taşlar arasına gizlenen 2 noktadaki 2 sığınağını tespit etti. Yapılan aramalarda 3 kilo plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, telsiz, el yapımı patlayıcı düzeneği ile yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemeler, muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ile sığınaklar, kontrollü patlatılarak, kullanılamaz hale getirildi.