MİT ve polis, sınır ötesi operasyonla yakaladıkları 2 teröristi Türkiye'ye getirdi - Son Dakika

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MİT ve polis, sınır ötesi operasyonla yakaladıkları 2 teröristi Türkiye'ye getirdi
6 saat önce
VAN MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla PKK'lı kadın teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı G.M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. sınır ötesi operasyonla yakalanarak Tükiye'ye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:35 Kaynak: DHA
VAN MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla PKK'lı kadın teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı G.M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. sınır ötesi operasyonla yakalanarak Tükiye'ye getirildi.
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyonda Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren 'Sema Fakrin' kod adlı G.M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı L.A., sınır ötesi operasyonla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları süren 2 kadın teröristin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
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