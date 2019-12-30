MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda iki PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda iki PKK'lı terörist yakalandı

6 saat önce

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki kadın terörist yakalandı.

MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda iki PKK'lı terörist yakalandı, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki kadın terörist yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan 'Sema Farkin' kod adlı G.M. ve 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. isimli bölücü terör örgütü mensupları yakalanarak ülkemize getirilmiştir."

Açıklamada, yakalanan teröristlerin Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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