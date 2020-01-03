MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda yakalanan iki PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda yakalanan iki PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda yakalanan iki PKK'lı terörist tutuklandı

7 saat önce

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki kadın terörist tutuklandı.

MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda yakalanan iki PKK'lı terörist tutuklandı, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki kadın terörist tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan 'Sema Farkin' kod adlı G.M. ve 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. isimli bölücü terör örgütü mensupları yakalanarak ülkemize getirilmişti.

İki örgüt mensubu, hazırlanan tahkikat evrakıyla 2 Ocak'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır."

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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