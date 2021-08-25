MİT VE POLİSİN ORTAK OPERASYONUNDA, OTELDE 26 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

VAN'da MİT ve polisin koordinasyonunda bir otele yapılan baskında 26 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesi ile 4 kişi gözaltın alındı.

MİT Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında merkez İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde bir otele operasyon düzenlendi. Otelde yapılan aramalarda 26 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 4 kişi ise gözaltına alındı

Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.