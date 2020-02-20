MİT ve polisten ortaklaşa FETÖ operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MİT ve polisten ortaklaşa FETÖ operasyonu - Son Dakika

MİT ve polisten ortaklaşa FETÖ operasyonu

7 saat önce

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul polisi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

MİT ve polisten ortaklaşa FETÖ operasyonu, System.String[]

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul polisi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere 9 bin dolar, 7 bin TL ve çok sayıda F serisi 1 dolar ele geçirildi.


İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin morallerini yüksek tutmak, yeniden etkin konuma gelmek için çalışmalarda bulunan FETÖ bölge sorumlularına yönelik çalışma başlattı. FETÖ üyelerinin İstanbul ilinin farklı noktalarında örgütsel toplantılar yaptıkları, herhangi bir iletişim aracı kullanmadıkları deşifre olmamak için görüşme yerleri umuma açık alış veriş merkezleri gibi farklı buluşma noktalarından seçtikleri tespit edildi. Belirlenen hücre evine eş zamanlı olarak yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere hazır halde 9 bin dolar, 7 bin TL, ve çok sayıda F serisi 1 dolar ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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