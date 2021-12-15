MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Fatih POYRAZ/ANKARA, -
Kaynak: DHA
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