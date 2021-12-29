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MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi

29.12.2021 15:00
MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 29 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA, -


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Irak, Gara, PKK, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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