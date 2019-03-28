MİT ve TSK'dan Kandil'de Tarihi Operasyon
44 dakika önce
MİT ve TSK'dan Kandil'de tarihi operasyon Kandil'de PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamları vurulduANKARA - MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil'e düzenlediği hava harekatıyla bölücü terör örgütünün tepe kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK
'dan Kandil
'de tarihi operasyon
Kandil'de PKK
elebaşı Cemil Bayık
'ın en yakın adamları vuruldu
ANKARA - MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil'e düzenlediği hava harekatıyla bölücü terör örgütünün tepe kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi.
MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak operasyonunda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun
ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu. Operasyonda Altun ağır yaralanırken, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş
'ın da arasında olduğu tepe kadrodaki teröristler etkisiz hale getirildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:05 Kaynak: İHA
PKK Elebaşlarından Rıza Altun Nokta Atışıyla Vuruldu! İşte Operasyon Anının Görüntüleri
İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi
MİT Buldu TSK Vurdu
Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti