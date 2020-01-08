MİT ve TSK'dan ortak operasyon! - Son Dakika

MİT ve TSK'dan ortak operasyon!
6 saat önce
Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
(İHA)
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