MİT ve TSK'dan ortak operasyon! - Son Dakika
Son Dakika Güncel MİT ve TSK'dan ortak operasyon! - Son Dakika

MİT ve TSK'dan ortak operasyon!

6 saat önce

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'dan ortak operasyon!, System.String[]

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

(İHA)

PKK, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar
Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
19:16 Adıyaman'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
19:16 Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika
19:15 Mezokövesd-zsory maçından görüntüler - Son Dakika
19:15 Spor aytemiz alanyaspor, tirana'yı devirdi - Son Dakika
19:15 Kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 19:21:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MİT ve TSK'dan ortak operasyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]