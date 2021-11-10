MİT ve TSK'dan PKK'ya üst düzey darbe - Son Dakika

MİT ve TSK'dan PKK'ya üst düzey darbe

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın Gara alanında düzenlediği ortak operasyonda, Terörden Arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK Merkez Komite üyesi 'Emine Erciyes' kod adlı Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; örgüt yönetim kademelerinin etkisiz hale getirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında MİT'in takibinde olan terörist Nazlı Taşpınar'ın Gara alanındaki yeri, saha ajanları tarafından tespit edildi. Terörden Arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, örgütün en üst yönetim kademesi olan PKK/KCK Merkez Komite üyesi Taşpınar, MİT-TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Daha önce MİT tarafından etkisiz hale getirilen Dalokay Şanlı'dan sonra Nazlı Taşpınar'ın da etkisiz hale getirilmesi ile PKK'nın Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) üzerindeki etkinliği sınırlandırılmış oldu. Ayrıca terörist Taşpınar'ın kaybı ile örgütün, kadın yapılanmasının moral olarak yıprandığı belirtildi.

ÖRGÜTE 1994 YILINDA KATILDI.

Örgüte 1994 yılında katılan Nazlı Taşpınar, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldı. Eğitimi sonrasında örgüt içerisinde çeşitli yönetim kademelerinde yer alarak Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen terör eylemlerini yönetti, özellikle kadın teröristlerin yetiştirilmesinde önemli rol oynadı. Yurt içindeki faaliyetleri sonrası Irak'ın kuzeyine geçen terörist Taşpınar, bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PAJK genel sorumluluğunu yaptı. Suriye'de bulunduğu dönemde Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin talimatlarını veren terörist Taşpınar, 2019 yılında örgütün silahlı unsurlarının yönetim merkezi olan Gara alanına geçti. Örgüt içerisinde kritik görevler üstlenen terörist Taşpınar, son olarak örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konsey ve kadın yapılanması olan YJA- Star Konsey üyesi oldu. Taşpınar ayrıca, PKK'nın içinde olduğu ve aşırı sol örgütlerin teşkili ile oluşturulan terör hareketi HBDH yöneticilerindendi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, -