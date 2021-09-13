MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyon - Son Dakika

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde HPG Dış İlişkiler Sorumlusu 'Cevher' kod adlı Mehmet Emin Ekinci, MİT ve TSK'nın ortak operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koordineli operasyonunda, Irak Gara'da sözde HPG Dış İlişkiler Sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci hedef alındı. Edinilen bilgiye göre örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibat ve intikallerini koordine eden Ekinci, 2021 yılında örgüt üst yönetiminin özel talimatıyla Gara bölgesinde görevlendirildi. Geçmişte Türkiye'de terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinde yer alan ve güvenlik güçlerinin takibine giren Ekinci, 2011 yılında Irak'a kaçarak örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ta bir süre sözde Zagros alanında faaliyet yürüttükten sonra Kandil'de görevlendirilen Ekinci, burada uzun süre üst düzey örgüt mensuplarının yardımcılığını yaptı. Kandil'deki faaliyetlerinin ardından Sincar'da görevlendirilen terörist, örgütün Sincar'da kayıplar vermesi üzerine tekrar Kandil alanına çekildi. 2020 yılında Gara'da PKK/KCK'nın dış ilişkiler birimine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde örgüt yöneticilerinin irtibat ve intikallerinin durması nedeniyle Ekinci, üst düzey örgüt mensuplarının faaliyetlerine yeniden işlerlik kazandırması amacıyla özel olarak Gara'da görevlendirildi.

PKK/KCK yönetimi kontrolü kaybediyor

MİT tarafından hedefe yönelik gerçekleştirilen özel operasyonlar nedeniyle korunaklı alanlardan ayrılamayan üst düzey PKK/KCK yöneticileri, eylem gücü neredeyse bitme noktasına gelen örgütü bir arada tutabilmek ve alt kadrolar ile irtibat kurabilmek için güvenilir isimlere bel bağlıyor. Bu nedenle örgüt içinde kritik görev yapanlara yönelik düzenlenen bu tip operasyonlar, örgütün intikal ve irtibat kanallarını koparttığı gibi örgüt kadroları arasındaki çözülmeyi de hızlandırıyor. - ANKARA