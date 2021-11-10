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MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyon - Son Dakika

MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyon

10.11.2021 14:26
MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyon

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde en üst yönetim kademesi olan merkez komite üyesi 'Emine Erciyes' kod adlı Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK'nın Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörist Nazlı Taşpınar, örgüte 1994 yılında katılması akabinde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldı. Eğitimi sonrasında örgüt içerisinde çeşitli yönetim kademelerinde yer alarak Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen terör eylemlerini yönetti. Özellikle kadın teröristlerin yetiştirilmesinde önemli rol oynadı. Yurt içindeki faaliyetleri sonrası Irak'ın kuzeyine geçen terörist Nazlı Taşpınar, bir dönem örgütün kadın yapılanması olan terör örgütü PAJK'ın sözde genel sorumluluğunu yaptı. Suriye'de bulunduğu dönemde güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin talimatlarını verdiği de öğrenilen terörist Taşpınar, 2019 yılında örgütün silahlı unsurlarının sözde yönetim merkezi olan ve Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesine geçti. Örgüt içerisinde kritik görevler üstlenen terörist Taşpınar'ın son olarak örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konsey ve kadın yapılanması olan YJA- Star Konsey üyesi olduğu öğrenildi. Taşpınar'ın aynı zamanda terör örgütü PKK'nın içinde olduğu ve aşırı sol örgütlerin teşkili ile oluşturulan terör hareketi Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin (HBDH) de yöneticilerinden olduğu öğrenildi.

Örgüt yönetim kademelerinin etkisiz hale getirilmesi çalışmaları kapsamında MİT'in takibinde olan terörist Taşpınar, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirildi. Daha önce MİT tarafından etkisiz hale getirilen terörist Dalokay Şanlı'dan sonra terörist Taşpınar'ın da etkisiz hale getirilmesi ile terör örgütü PKK'nın HBDH üzerindeki etkinliğinin de büyük oranda sınırlandırıldığı öğrenildi. - ANKARA

MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyon
MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyon
MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyon

Terör, Irak, TSK, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyon - Son Dakika
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