MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği operasyonla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey... - Son Dakika

MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği operasyonla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü