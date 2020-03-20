MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği operasyonla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey... - Son Dakika

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MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği operasyonla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey...
12 dakika önce
MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği operasyonla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği operasyonla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:28 Kaynak: İHA
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