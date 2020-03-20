MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey... - Son Dakika

MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey...

6 saat önce

MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey..., System.String[]

MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:18 Kaynak: AA

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