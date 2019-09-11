MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin...
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MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:08 Kaynak: AA
MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural olduğu belirlendi
Kandil'de öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural çıktı CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi