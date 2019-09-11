Son Dakika Haberleri: MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin...
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MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin...

36 dakika önce

MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunan Gülüzar Tural olduğu belirlendi.

MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin..., System.String[]

MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunan Gülüzar Tural olduğu belirlendi. - ANKARA

Kandil Dağı, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
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