MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin...
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MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunan Gülüzar Tural olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunan Gülüzar Tural olduğu belirlendi. - ANKARA
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