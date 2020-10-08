MİT ve TSK'nın operasyonunda Kırmızı Bülten'le aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİT ve TSK'nın operasyonunda Kırmızı Bülten'le aranan terörist etkisiz hale getirildi

08.10.2020 18:36
MİT ve TSK'nın operasyonunda Kırmızı Bülten'le aranan terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu, Kırmızı Bülten ile aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu, Kırmızı Bülten ile aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu Mazlum Demir'in, PKK tarafından metropollerde sansasyonel eylem yapması amacıyla görevlendirildiği MİT tarafından tespit edildi. Sahadaki unsurları vasıtasıyla 'Jir' kod adlı Mazlum Demir'i takibe alan MİT, teröristin metropollerde sansasyonel bir eylemde kullanılacak patlayıcı ve mühimmatı Türkiye alanına geçirme hazırlığı yaptığını teyit etti. Bunun üzerine MİT ile TSK'nın Irak'ın kuzeyine düzenlediği nokta operasyonuyla, Tunceli kırsalında 2013-2019 yılları arasında güvenlik güçlerine yönelik birçok eyleme katılan, Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında sabotaj eğitimi aldıktan sonra örgütün sözde özel güç birimi sorumlusu olan terörist Demir etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Öte yandan, Ekim 2011 ayı itibarıyla Hakkari'de görev yapan güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanıp tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne gönderilen terörist Demir'in, cezaevinden çıktıktan sonra 2013-2019 yılları arasında Tunceli kırsalında faaliyet gösterdiği öğrenildi. 2019 yılında Kuzey Irak'ta görevlendirilen, Ekim 2020 ayı itibarıyla PKK/KCK sözde özel güç birimi sorumlularından olan terörist Demir, işlediği suçlar nedeniyle Interpol tarafından uluslararası düzeyde Kırmızı Bülten'le aranıyordu.

ANKARA, -


Kırmızı Bülten, Irak, PKK, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİT ve TSK'nın operasyonunda Kırmızı Bülten'le aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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