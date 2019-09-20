Son Dakika Haberleri: Mit ve tsk'nın operasyonunda pkk'lı terörist mehmet bayden etkisiz hale getirildi
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Mit ve tsk'nın operasyonunda pkk'lı terörist mehmet bayden etkisiz hale getirildi

4 dakika önce

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlediği ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin, 'Zinar Şiyar Adıyaman' kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.

Mit ve tsk'nın operasyonunda pkk'lı terörist mehmet bayden etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlediği ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin,  'Zinar Şiyar Adıyaman' kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.
MİT ve TSK'nın 16 Eylül 2019'da Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlediği operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerinden birinin PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren 'Zinar Şiyar Adıyaman' kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi. 1990 yılında terör örgütüne katılan, bir dönem PKK Merkez Karargahı maliye sorumluluğu ile PKK/HPG'nin sözde Gare alanı maliye, aktarım ve lojistik sorumluluğunu yürüttüğü öğrenilen terörist Bayden için yakalama ve tutuklama kararı bulunduğu öğrenildi.


Adıyaman, TSK, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:59 Kaynak: DHA
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