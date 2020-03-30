MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından KCK... - Son Dakika

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MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından KCK...
6 saat önce
MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen etkisiz hale getirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
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