Son Dakika Haberleri: MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi...
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MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi...

1 saat önce

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi..., System.String[]
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
PKK, TSK, 3. Sayfa
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