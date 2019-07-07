MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi...
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MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
MİT ve TSK
'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi. - ANKARA
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