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MİT ve TSK operasyonuyla 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİT ve TSK operasyonuyla 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

28.08.2021 13:09
MİT ve TSK operasyonuyla 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK, dün Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen teröristlere ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Milli, PKK, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİT ve TSK operasyonuyla 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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