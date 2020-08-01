MİT ve TSK operasyonuyla Gara bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü - Son Dakika

MİT ve TSK operasyonuyla Gara bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde Kuzey Irak'ta bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde Kuzey Irak'ta bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" notuyla paylaştı. (Mevlüt Hasgül/İHA)

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 01:07

Kaynak: İHA

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