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MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika

MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

09.12.2021 08:08

Kuzey Irak'ta güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Pençe harekatları, terör örgütü PKK'nın tepe yöneticilerinin de birer birer etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla dün etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde Sincar sorumlusu 'Dijwar' kod adlı Merwan Bedel ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Merwan Bedel isimli teröristin HDP Milletvekili Feleknas Uca ile birlikte birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) uzun süredir takibe aldığı terör örgütünün Sincar sözde Özerk Yönetimi Konseyi Eş Başkanı ve YBŞ sorumlusu 'Dijwar' kod adlı Merwan Bedel'in önceki gün Hanesor köyünde toplantıda olduğu belirlendi.

MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
'Dijwar' kod adlı terörist Merwan Bedel.

İSTİHBARATIN ARDINDAN SİHA HAVALANDI

MİT'in aldığı istihbaratın ardından bölgede görevli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) havalandı. Bedel ve yanındakilerin köy evi havadan izlenmeye başlandı. Sabah saatlerinde evden çıkan terörist Bedel ve 2 korumasını taşıyan araç hareket etti.

MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

TB-2'DEN NOKTA ATIŞI

Araç, sivil yerleşim yerinden uzaklaştıktan sonra TB-2 Bayraktar SİHA tarafından, Kanatlı Güdüm Kiti Silah Sistemi (KGK) MK-82 yerli akıllı mühimmatla nokta atışı yapılarak vuruldu. Sabah'ta yer alan habere göre, araçtaki Merwan Bedel ve 2 koruması etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

HDP'Lİ VEKİL O TERÖRİSTLE YAN YANA

Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Merwan Bedel'in bir süre önce HDP Milletvekili Feleknas Uca ile birlikte Sincar'da bir programda birlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Feleknas Uca, Terör Örgütü, PKK, HDP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
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