Son Dakika Haberleri: MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de diplomatın...
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MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de diplomatın...

1 saat önce

MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler vuruldu.

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MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler vuruldu - ANKARA
Erbil, Irak, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:09 Kaynak: İHA
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