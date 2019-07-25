MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de diplomatın...
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MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:09 Kaynak: İHA
MİT ve TSK
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'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil
'de diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler vuruldu - ANKARA
TSK ve MİT Kuzey Irak'ta Erbil Suikastinin planlayıcılarını vurdu Cinnet geçiren adam, eski eşine kurşun yağdırıp intihar etti! İşte o anlar İçişleri Bakanlığı: 1'i gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilmişlerdi! Böyle sergilendi