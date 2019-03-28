MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK Elebaşı Cemil Bayık'ın Adamı Rıza Altun'u Kandil'de Vurdu
48 dakika önce
MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın adamı Rıza Altun'u Kandil'de vurduANKARA - MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın adamı Rıza Altun'u Kandil'de vurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:11 Kaynak: İHA
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