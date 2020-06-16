MIT'ye kabul edilen Türk genci, Aziz Sancar ve Oktay Sinanoğlu'nun izinde - Son Dakika

ABD'de dünyanın en iyi üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne (MIT) doktora eğitimi için kabul edilen Barış Can Ekim, Nobel ödüllü Aziz Sancar ve merhum Oktay Sinanoğlu'nu örnek alıyor.

Öğrenimini ABD'de sürdüren 23 yaşındaki Ekim, tam burs kazanarak liseyi bu ülkede faaliyet gösteren Birleşik Dünya Kolejlerinde (UWC) tamamladı.

İsviçre, İsrail, Kenya ve Fransa'da bazı araştırma projelerinde yer alan Ekim'in, DNA analizlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için geliştirdiği "PASHA" adlı metot, uluslararası dergilerde yayımlanarak bilim çevrelerinden kabul gördü.

Lisansını MIT'de "Matematik" ve "Hesaplamalı Biyoloji" programlarında çift ana dal yaparak tamamlayan Ekim, aynı üniversiteye doktora eğitimi için kabul edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde yakınlarını ziyaret eden Barış Can Ekim, AA muhabirine, eğitimine MIT'de devam edeceği için mutluluk duyduğunu söyledi.

ABD'deki öğrenimi sırasında geniş bir yelpazede pek çok araştırma deneyiminin olduğunu belirten Ekim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lisans eğitimime önce de bazı ülkeleri ziyaret edip farklı alanlar konusunda bilgi edinme olanağım oldu. Öncelikle Kenya'da yabani hayat konusunda bir gezi programına katılmıştım. Sonrasında İsviçre CERN'de (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) parçacık fiziğine giriş konusunda kısa bir deneyimim olmuştu. Lisans eğitimim boyunca da aslında odaklanmak istediğim alanda araştırmalarıma devam ettim. Bu da benim için hesaplamalı biyolojiydi. Yani biyolojik problemleri bilgisayar yöntemleri ile çözebilmek üzerine. Bu konu üzerine de Fransa'da 3 ay kadar araştırma deneyimim oldu. Sonrasında bu projeye hem lisansıma devam ettiğim MIT'de hem de İsrail'de bir üniversitede devam ettim."

Hesaplamalı biyoloji profesörü olmayı hedefliyor

Ekim, dünyaca ünlü Türk bilim adamları Aziz Sancar ve merhum Oktay Sinanoğlu'nu örnek aldığını vurguladı.

"Canlılığın matematiksel modelleme, bilgisayar simülasyonları ve veri analiz teknikleri ile bilgisayar ortamında yaratılması" olarak tanımlanan hesaplamalı biyoloji alanında kendini geliştirmek istediğini dile getiren Ekim, "Türk bilim insanları ve onların yaptıklarını okuyarak büyüdüm. Mesela Oktay Sinanoğlu'nu okuyarak büyüdüm. Geçtiğimiz yıllarda Aziz Sancar'ı öğrendim ve yaptıklarını duydum. Lisans eğitimim boyunca ve halen de bu insanları örnek alıyorum. Hedefim de aslında onların başardıkları, onların geldiği noktaya gelebilmek. Benim naçizane hedefim, hesaplamalı biyoloji dalında profesör olmak." diye konuştu.