Son Dakika Haberleri: Mit, Yurt Dışında Aranan Fetö'cü Bir Öğretmeni Azerbaycan'da Yakaladı.

Mit, Yurt Dışında Aranan Fetö'cü Bir Öğretmeni Azerbaycan'da Yakaladı.

1 saat önce

IHAAW130644-ASA/29-12-2018- MİT, yurt dışında aranan FETÖ'cü bir öğretmeni Azerbaycan'da yakaladı.

Mit, Yurt Dışında Aranan Fetö'cü Bir Öğretmeni Azerbaycan'da Yakaladı., System.String[]
IHAAW130644-ASA/29-12-2018

- MİT, yurt dışında aranan FETÖ'cü bir öğretmeni Azerbaycan'da yakaladı. 29.12.2018 13: 06: 44 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:12 Kaynak: İHA

Azerbaycan, 3. Sayfa
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