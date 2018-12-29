Mit, Yurt Dışında Aranan Fetö'cü Bir Öğretmeni Azerbaycan'da Yakaladı.
1 saat önce
IHAAW130644-ASA/29-12-2018- MİT, yurt dışında aranan FETÖ'cü bir öğretmeni Azerbaycan'da yakaladı.
IHAAW130644-ASA/29-12-2018
- MİT, yurt dışında aranan FETÖ'cü bir öğretmeni Azerbaycan
'da yakaladı. 29.12.2018 13: 06: 44 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:12 Kaynak: İHA
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