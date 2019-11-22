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Mithat Körler Öğretmenler Günü için şarkı yaptı
6 saat önce
Sanatçı, kendi bestelediği "Canım Öğretmenim" şarkısına Eskişehir'deki Melahat Ünügür Ortaokulu'nun öğrencileriyle birlikte klip çekti.
Sanatçı, kendi bestelediği "Canım Öğretmenim" şarkısına Eskişehir'deki Melahat Ünügür Ortaokulu'nun öğrencileriyle birlikte klip çekti. Klibin yönetmenliğini Ümit Enşen yaptı. Asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu belirten Körler, "Tüm öğretmenlerimize bu güzel şarkım armağan olsun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:07
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