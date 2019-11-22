Son Dakika Haberleri: Mithat Körler Öğretmenler Günü için şarkı yaptı
Son Dakika Magazin Mithat Körler Öğretmenler Günü için şarkı yaptı - Son Dakika Magazin

Mithat Körler Öğretmenler Günü için şarkı yaptı

6 saat önce

Sanatçı, kendi bestelediği "Canım Öğretmenim" şarkısına Eskişehir'deki Melahat Ünügür Ortaokulu'nun öğrencileriyle birlikte klip çekti.

Mithat Körler Öğretmenler Günü için şarkı yaptı, System.String[]

Sanatçı, kendi bestelediği "Canım Öğretmenim" şarkısına Eskişehir'deki Melahat Ünügür Ortaokulu'nun öğrencileriyle birlikte klip çekti. Klibin yönetmenliğini Ümit Enşen yaptı. Asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu belirten Körler, "Tüm öğretmenlerimize bu güzel şarkım armağan olsun" dedi.

Eskişehir, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü Maddi zorluklar yaşayan Harika Avcı pansiyonda yaşamaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:58:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mithat Körler Öğretmenler Günü için şarkı yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]