Mithat Körler Öğretmenler Günü için şarkı yaptı

Sanatçı, kendi bestelediği "Canım Öğretmenim" şarkısına Eskişehir'deki Melahat Ünügür Ortaokulu'nun öğrencileriyle birlikte klip çekti. Klibin yönetmenliğini Ümit Enşen yaptı. Asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu belirten Körler, "Tüm öğretmenlerimize bu güzel şarkım armağan olsun" dedi.