Son Dakika Haberleri: Mithat Nehir En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi

Mithat Nehir En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi

22 dakika önce

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından Eğitime Destek Kategorisinde, yılın en başarılı belediye başkanı seçildi.

Mithat Nehir En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi, System.String[]
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından Eğitime Destek Kategorisinde, yılın en başarılı belediye başkanı seçildi.

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından düzenlenen Yılın Yerel Yöneticileri anketinde Samandağ Belediyesi, Eğitime Destek Kategorisinde, "Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi" ile 1.'inci oldu. Bu yıl 8'incisi düzenlenen ankette ödül almaya hak kazananların ödülleri, Ankara Beypazarı ilçesinde düzenlenecek olan tören ile takdim edileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Mithat Nehir, konuyla ilgili açıklamasında Samandağ Belediyesi'nin eğitim alanında hayata geçirdiği Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi'nin Hatay'da bir ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Kreş ve Gündüz Bakımevi, Sutaşı Mahallemizde 50 kişilik kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Oyun odaları, eğitsel amaçlı odalar, kütüphane, spor odası gibi bölümlere ayrılan Kreş ve Gündüz Bakımevi bu alanda belediye tarafından yapılan ilk çalışma olarak halkımızın takdirini kazandı. Alanında uzman eğitimcilerden oluşan kadromuzla miniklerimize çok sayıda kültürel, sanatsal, bilimsel faaliyetler sunuyoruz. 0-5 yaş arasındaki çocuklarımızın kullanımına uygun malzemelerle döşenen mekanımızda çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Samandağ Belediyesi adına 3'üncü ödüllerini aldıklarını belirten Nehir, "Bu ödüller Samandağ halkınındır. Bu başarılar hepimizin başarısıdır. Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte Samandağ için gerçekleştirdiğimiz projelerin karşılığıdır. Güç birliği yaparak gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizi bu ödüllerle taçlandırıyoruz. Samandağ Halkı her şeyin en iyisine layıktır. Samandağ Belediyesi olarak daha iyiye ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:25 Kaynak: İHA

Hatay, Samandağ, Mithat Nehir, Güncel
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