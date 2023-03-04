Mithat Sancar: "Hep Birlikte Değiştireceğiz ve Hep Birlikte Kazanacağız, Gün Umudu ve Ortak Mücadeleyi Daha da Büyütme Günüdür"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından "Tüm toplumsal ve siyasal muhalefeti, umudu büyütmek için demokrasi, adalet ve özgürlük hedefleri etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz... Hep birlikte değiştireceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Gün umudu ve ortak mücadeleyi daha da büyütme günüdür. HDP, bu konuda üzerine düşen bütün sorumlulukların farkındadır ve bu sorumlulukları yerine getirecek birikime, iradeye ve kararlılığa sahiptir. Kimsenin herhangi bir şekilde umutsuzluğa, güvensizliğe kapılmasına hiçbir şekilde gerek yok" açıklamasını yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bugün HDP Genel Merkezi'nde partisinin MYK'sını olağanüstü topladı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Sancar, "Şahısları, makam paylaşımları, siyasi ayak oyunlarını değil, politik ilkeleri ve halka karşı sorumluluğu önceleyen her türlü gelecek tahayyülüne sahibiz ve demokratik siyaseti başarıya ulaştırma konusunda kararlıyız" dedi.

Sancar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TÜM TOPLUMU DEPREMZEDELERLE UZUN SÜRE DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ: Bugün Merkez Yürütme Kurulu'muz olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirdi. Öncelikle şunu vurgulayalım ki 6 Şubat Maraş merkezli ve 10 kentimiz ile milyonlarca insanımızı ağır bir şekilde etkileyen depremlerin sonuçları tüm sarsıcılığı ile devam etmektedir. Deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın gündelik temel ihtiyaçları hala tam olarak karşılanmamaktadır. Bu vesile ile tüm toplumu depremzedelerle uzun süre dayanışmaya davet ediyoruz. Parti olarak da dayanışmayı sürekli kılacak çalışmalarımıza devam ettiğimizi ve edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

ALACAĞIMIZ SORUMLU KARARLAR TÜRKİYE HALKLARININ DEMOKRASİ, EŞİTLİK, ADALET, ÖZGÜRLÜK, BARIŞ HASRETİNİ VE İHTİYACINI KARŞILAMAYI HEDEFLEMEKTEDİR: Türkiye siyasetinde son günlerde yaşanan gelişmeleri gözeterek çalışmaları sürdürmenin halkların demokratik ve ortak geleceğinin inşa edilmesinde hayati önemde olduğunun farkındayız. Kimsenin kuşkusu olmasın ki HDP olarak alacağımız sorumlu kararlar Türkiye halklarının demokrasi, eşitlik, adalet, özgürlük, barış hasretini ve ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. 85 milyonun tamamına kazandıracak bir anlayışla hareket ediyoruz. Hep birlikte kazanmak için birliği, beraberliği artırmak ve en geniş demokrasi ittifakı yaklaşımımız yönündeki politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

İKİNCİ YÜZYILINDA CUMHURİYET'İ DEMOKRASİ BULUŞTURUP BÜTÜNLEŞTİRMENİN YOLU…: Toplumsal uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel insanlık değerlerini, demokrasi ve hukuk ilkelerini esas alarak üçüncü yol mücadelemizi büyütüyoruz. İkinci yüzyılında Cumhuriyet'i demokrasiyle buluşturup bütünleştirmenin yolu baskı ve hukuksuzluklarla, ayak oyunları ve toplum mühendisliği ile siyaseti dizayn etme çabaları karşısında toplumsal barışı ve adaleti, demokratik siyaseti tavizsiz savunmaktır.

DEMOKRATİK SİYASETİ BAŞARIYA ULAŞTIRMA KONUSUNDA KARARLIYIZ: Şahısları, makam paylaşımlarını, siyasi ayak oyunlarını değil, politik ilkeleri ve halka karşı sorumluluğu önceleyen her türlü gelecek tahayyülüne sahibiz ve demokratik siyaseti başarıya ulaştırma konusunda kararlıyız. Türkiye'nin demokratik, özgür, refah ve barış içinde geleceğini inşa etmenin yolu çoğulcu siyaseti hakim kılarak çoklu krizlere son vermektir.

DEMOKRASİ, ADALET VE ÖZGÜRLÜK DİYEN MİLYONLARLA BULUŞARAK MÜMKÜNDÜR: Demokratik cumhuriyete ulaşmak, mevcut iktidar güçleriyle veya onu ikame etmek isteyen restorasyon savunucularıyla değil, demokrasi, adalet ve özgürlük diyen milyonlarla buluşarak mümkündür. Tüm Türkiye'ye halklarına da çağrımız budur. Çözüm, bütün bu anlayışların buluştuğu halkların, emekçilerin, kadınların, gençlerin, bütün ezilenlerin ve dışlananların kimliklerin ve inançların ortak çıkarını esas alan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın hedeflediği en geniş demokratik mücadele ve irade ortaklığıdır.

KATILIMCI VE MÜZAKERECİ BİR DEMOKRASİ ANLAYIŞINI GELİŞTİRMEK BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR: Bu kapsamda tüm toplumsal ve siyasal muhalefeti, umudu büyütmek için demokrasi, adalet ve özgürlük hedefleri etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz. Bu ülke geçtiğimiz yüz yıl içinde gece yarısı operasyonlarıyla, iktidarı kurtarma ve düzeni koruma manevralarını defalarca yaşamıştır. O nedenle halkların demokratik iradesine sahip çıkmak, katılımcı ve müzakereci bir demokrasi anlayışını geliştirmek büyük önem taşımaktadır.

HDP, BU KONUDA ÜZERİNE DÜŞEN BÜTÜN SORUMLULUKLARIN FARKINDADIR: Türkiye halklarının gönlü rahat olsun. Bizler buradayız, hep birlikte değiştireceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Gün umudu ve ortak mücadeleyi daha da büyütme günüdür. HDP, bu konuda üzerine düşen bütün sorumlulukların farkındadır ve bu sorumlulukları yerine getirecek birikime, iradeye ve kararlılığa sahiptir. Kimsenin herhangi bir şekilde umutsuzluğa, güvensizliğe kapılmasına hiçbir şekilde gerek yok. Buradayız, hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte değiştireceğiz.

"KURULLARIMIZDA VE İTTİFAK GÜÇLERİMİZLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Sancar, Millet İttifakı'nın 5 partiyle yola devam etmesi ve cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesi durumunda Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tavrının ne olacağına ilişkin soru üzerine "Bizlerin bu konuda hangi yolu ve yöntemi izleyeceğimiz daha önce defalarca sözcülerimiz ve temsilcilerimiz tarafından açıklanmıştır. Elbette gelişmeleri takip edeceğiz. Kurullarımızda ve ittifak güçlerimizle birlikte değerlendireceğiz. Tutumumuzu da bu süreçlerin sonunda ortaya koyacağız" dedi.

"YENİDEN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili soru üzerine Sancar, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda nasıl bir yol izleyeceğimizi depremden önce açıklamıştık. Ancak depremin yarattığı sarsıntı ve büyük yıkım bizlerin bu süreci yeniden değerlendirme kararına yöneltmişti. Dolayısıyla bu süreci yeniden değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Hem kurullarımızda hem ittifak güçlerimizde bu değerlendirmeleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" diye yanıt verdi.