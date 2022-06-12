Mithat Sancar "Ne Zorba İktidarı Ne de Köhnemiş Eski Sistemi İstiyoruz" Dedi, Murat Emir "Köhnemiş Düzeni Asla Getirmeyeceğiz, Ortak Paydamız Gerçek...

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halkevleri'nin genel kurulunda, "Bizler ne bu zorba iktidarı ne de köhnemiş eski sistemi istiyoruz. Bizler, yeni bir başlangıç istiyoruz" dedi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise Sancar'ın sözlerini anımsatarak, "Eskinin köhnemiş düzenini asla özlemiyor ve getirmeyeceğiz. Ama bizim geniş ortak paydamız demokrasidir, gerçek bir demokrasidir. Hak ve özgürlüklerin sonuna kadar kullanıldığı, yargının bağımsız olduğu, bütün renklerin kendini temsil ettiği, üretenin yönettiği bir Türkiye; biz bunu hayal ediyoruz" diye konuştu.

Halkevleri'nin 27. Olağan Genel Kurulu, İnşaat Mühendisleri Odası'nda bugün yapılıyor. Genel kurula katılan Mithat Sancar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki krizin çöküntü yarattığını belirterek, "Dönüşüm yakındır, kurtuluş elimizdedir" dedi.

AKP iktidarının çözüldüğünü savunan Sancar, "Çözüldükçe, toplumu çökertmek ve ülkeyi çürütmek istiyor. Her tarafı talan, kan ve yalan siyaseti ile iyice çürütecek, çözecek politikalar uyguluyor. Yoksulluk aldı başını gidiyor. Belki de tarihin en acı dönümünü yaşıyoruz, yoksulluk bakımından. Toplumun dörtte üçünün açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı artık saklanamaz gerçek haline geldi. İktidarın kurumları da saklayamıyor artık bunları" diye konuştu.

Sancar, yoksulluk ve açlığın nedeninin iktidarın izlediği politikalar olduğunu vurguladı ve "Savaş politikalarına sarılıyor. Halkın sorunlarına çözüm bulma imkanı olmayınca halkı ayrıştırmak ve düşmanlaştırmak, savaş tehditleriyle yıldırmak için uğraşıyor. Bunlara karşı gerçek çözüm, bütün demokrat, devrimci ve ilericilerin ortak mücadelesidir" dedi.

Sancar, HDP'nin de içinde olduğu ittifakı günün sorunlarına çözüm için değil stratejik birliktelik olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Ortak mücadele bu iktidarı durdurmak ve değiştirmek için şarttır ama aynı zamanda bu iktidarın yerine eski, köhnemiş sistemi getirmek isteyenlere karşı da gerçek alternatifi üretmektir. Bizler ne bu zorba iktidarı ne de köhnemiş eski sistemi istiyoruz. Bizler, yeni bir başlangıç istiyoruz. Halkıların birlikteliği ile eşit, özgür, demokratik ve barış içinde yeni bir yaşamı inşa etmek istiyoruz. Savaş, Kürt sorununda çözümsüzlük, tecrit politikalarına karşı hep birlikte mücadele etmek istiyoruz. Patronların, yandaşların insafsız, pervasız sömürüsüne karşı bütün emekçilerle birlikte mücadele etmek istiyoruz. Kadını yok sayan zihniyete karşı kadın hareket ile birlikte büyüyerek bir mücadele örmek istiyoruz. Bu ülkede inançlarından dolayı ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kalan bütün inanç gruplarının, başta Aleviler olmak üzere eşit yurttaşlık hakkı için birlikte yürümek istiyoruz."

"ESKİNİN KEHNEMİŞ DÜZENİNİ ASLA GETİRMEYECEĞİZ"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de burada yaptığı konuşmada Sancar'a şöyle yanıt verdi:

"Eskinin köhnemiş düzenini asla özlemiyor ve getirmeyeceğiz. Ama bizim geniş ortak paydamız demokrasidir, gerçek bir demokrasidir. Hak ve özgürlüklerin sonuna kadar kullanıldığı, yargının bağımsız olduğu, bütün renklerin kendini temsil ettiği, üretenin yönettiği bir Türkiye; biz bunu hayal ediyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız.

Bunu başarmak için özgürlük ve demokrasi mücadelesinde ele ele veren hepimiz, elbette başaracağız. Bu toprakların devrimcileri bunun örneğini verdiler. Yaşamın her alanında mücadelenin nasıl verileceğini her defasında gösterdiler.

Seçim, AKP için bir son, halkın iktidarı için gerçek bir başlangıç olacak."