Mithat Sancar: "Tek Çare Büyük Demokrasi İttifakı ve Güçlü Ortak Mücadeledir" - Son Dakika
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Mithat Sancar: "Tek Çare Büyük Demokrasi İttifakı ve Güçlü Ortak Mücadeledir"

24.04.2022 16:25
Mithat Sancar: "Tek Çare Büyük Demokrasi İttifakı ve Güçlü Ortak Mücadeledir"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Herkesin kimliğiyle, inancıyla eşit olduğu bir demokratik cumhuriyet kurma tek çıkış yol. Oraya giden yolda da tek çare büyük demokrasi ittifakı ve güçlü ortak mücadeledir. Bu zihniyet 30 yıl önce başka görünümle iktidardaydı. 20 yıldır başka bir dizaynla karşımızda duruyor” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Herkesin kimliğiyle, inancıyla eşit olduğu bir demokratik cumhuriyet kurma tek çıkış yol. Oraya giden yolda da tek çare büyük demokrasi ittifakı ve güçlü ortak mücadeledir. Bu zihniyet 30 yıl önce başka görünümle iktidardaydı. 20 yıldır başka bir dizaynla karşımızda duruyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Muğla İl Kongresi'nde konuştu. Sancar'ın konuşması özetle şöyle:

"Geçen sene aşağı yukarı bu mevsimde ya da birkaç ay sonra yine Muğla'daydım. O yangınların açtığı o yaraları beraber göğüsleyeceğimizi ilan etmek için buradaydık. Ortak mücadeleyle yağmayı, talanı, yıkımı durdurma mesajlarımızı iletmek için buradaydık. O gün yaşananları hiç unutmamamız gerekiyor. O yangınlar sadece bir doğal felaket olarak anlaşılamaz. O yangınlar, aynı zamanda bir yönetim felaketiydi. O yangınların yarattığı tahribat bir zihniyetin, bir iktidarın anlayışının sonuçlarıydı. 13 bin 700 hektar civarında orman varlığımızı kaybettik. Biz ormanlara baktığımızda ekosistemi, insanların doğayla uyumlu bir yaşam sürmesini görüyoruz. Bu hedefimizi yaşıyoruz ama mevcut iktidar her yere rant alanı olarak bakıyor.

"TEK ÇARE BÜYÜK DEMOKRASİ İTTİFAKI VE GÜÇLÜ ORTAK MÜCADELEDİR"

Nevroz'dan sonra o coşkudan duydukları korkuyla her yerde gözaltı operasyonları başlattılar. Muğla ilçelerimiz de bundan nasibini aldı. Her gün üçer beşer gözaltı yapıyorlar. Amaç, sindirmek ama bizleri korkutamıyorlar. Sadece bir gerçeği ortaya koyuyorlar. Kendileri korkuyorlar. Ortak mücadeleyle bunların önüne geçeceğiz ve demokratik cumhuriyete doğru kararlı adımlarla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Herkesin kimliğiyle, inancıyla eşit olduğu bir demokratik cumhuriyet kurma tek çıkış yol. Oraya giden yolda da tek çare büyük demokrasi ittifakı ve güçlü ortak mücadeledir. Bu zihniyet 30 yıl önce başka görünümle iktidardaydı. 20 yıldır başka bir dizaynla karşımızda duruyor.

"DEMOKRATİK CUMHURİYET, BÜYÜK BARIŞLA GELECEKTİR"

Bu ülkeyi karanlıktan çıkaracağız ve mutlaka aydınlığa çıkaracağız. Bizim hedefimiz gerçek anlamda demokratik cumhuriyeti inşa etmektir. Demokratik cumhuriyet, büyük barışla gelecektir. Büyük barışı, kalıcı hale getirecektir. Hem geçmişle onarıcı adalet temelinde yüzleşerek ve yaraları saracak yolları bularak büyük barışı kuracağız. Hem inançlar arasında yaşatılan ayrımcılığın mağduriyetini gidererek büyük barışı kuracağız. Herkesin inancını özgürce, kimliğini eşitçe yaşadığı bir düzen kurarak büyük barışı sağlayacağız."

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mithat Sancar: 'Tek Çare Büyük Demokrasi İttifakı ve Güçlü Ortak Mücadeledir' - Son Dakika


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