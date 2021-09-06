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Mithatpaşa Tünelleri'ndeki çalışmalarda sona gelindi... Tamamlandığında 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek - Son Dakika

Mithatpaşa Tünelleri'ndeki çalışmalarda sona gelindi... Tamamlandığında 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

06.09.2021 09:46

Mithatpaşa Tünelleri'ndeki çalışmalarda sona gelindi.

Mithatpaşa Tünelleri'ndeki çalışmalarda sona gelindi... Tamamlandığında 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

ZONGULDAK - Zonguldak'tan Kilimli ilçesine olan yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolu 5 dakikaya düşürecek olan Mithatpaşa Tünelleri yılsonu tamamlanacak. Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesinin yer aldığı Filyos'a ilk adımın atıldığı proje aynı zamanda Karadeniz Sahil Yolu'na da dahil edilecek. 2013 yılında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Mithatpaşa Tünelleri'ndeki çalışmalarda sona gelindi.

Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol Mithatpaşa Tünelleri sayesinde 5,7 kilometreye düşecek. Yapımı devam eden tünellerin 2021 yılı sonunda tamamlanıp trafiğe açılması bekleniyor. Kent merkezinden Kilimli ilçesine ulaşımın sağlanacağı tüneller ile yaklaşık 30 dakika süren ulaşım 5 dakikaya inecek. Sıralı 4 tünel ve 8 tüpün bulunduğu Mithatpaşa Tünelleri'nin yıl sonunda hizmete açılması bekleniyor. Araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tünelleri'nin Gazipaşa Caddesi'ndeki trafik yükünü de büyük oranda alması bekleniyor.

Filyos Vadi Projesi'ne ulaşımın ilk ayağı olacak olan tüneller; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip ediliyor. AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, yapımı devam eden Mithatpaşa Tünelleri, Köprülü kavşak ve Kilimli sahil yolu çalışmaları hakkında açıklamalara bulundu. Avcı, tünellerin ve sahil yolu çalışmalarının 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle nihayete ereceğini söyledi.

"Tünellerimiz bu şehrin 46 yıllık rüyası"

Temeli 2013 yılında atılan tünellerle Kilimli ilçesine ulaşılacağını anlatan Avcı, "Mithatpaşa tünellerimiz bu şehrin 46 yıllık rüyası Mithatpaşa tünellerimiz T2, T1,T0 ve en son Arslankaya tünelleri ile nihayet edilecek bir proje. 2-İkinci Makas dediğimiz mevkiden başlayıp Kilimli İlçesine kadar evre. Şuanda bu tünellere geçiş için ilk olarak K1 kavşağı imalatı devam ediyor. Bununla ilgili kavşaktaki kolların ve dere üstü kapamaların sonuna geldik. Geçen hafta itibariyle T2 dediğimiz tüplerin asfaltlama ile ilgili makinamız geldi buradaki çalışmamız başladı. Bağlık, Tepebaşı, Yeşilmahalle ve Kapuz dönüş yolu çalışmalarımız başlayacak. Ardından T0 tüneli yani kapuza demir yolunun altından geçiş yolu yapılacak. T0 tünellerini geçtikten sonra Kilimli sahil yolumuz var. Burada istinat duvar çalışmaları ve deniz dolgu çalışmaları devam ediyor. En son olarakta 440 metre sağ tüp 400 metre sol tüple beraber Aslana Kaya tünellerimizle Kilimli 'ye varmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Zonguldak'a ziyaretinde bu konuları kendisine anlatma fırsatımız oldu. Buradaki imalat bu yıl sonu itibariyle yani 31.12 2021 tarihi itibariyle nihayete erecek. Bir yandan da dolgu çalışmaları devam edecek" ifadelerine yer verdi.

"Kilimli-Filyos arasında 9 adet sıralı tüp"

Zonguldak-Kilimli arasındaki yol çalışmalarının ardından Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesinin yer aldığı Filyos'a olan ulaşım için projenin olduğuna dikkat çeken Muammer Avcı, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Kilimli'ye bu araçlar dediğimiz ağır araçlar dediğimiz kamyon veya tırlarımız Kilimli 'den Işıkveren ve Muslu tarafına gideceğinden Kilimli'de bir yoğunluk olmasını ön görüyoruz. Bu bağlamda Kilimli ile Filyos arasındaki projeden Cumhurbaşkanımız'ı haberdar ettik. Çünkü diğer istikamette yol güzergahı yaklaşık 70 kilometre bu bizleri ulaşımda geciktirecek bir konu. Bu ulaşımın yakınlaştırılması anlamında Kilimli ile Filyos arasındaki projenin hayata geçmesi gerekiyor. Öncelikle Kilimli ile Işıkveren hatta Muslu'dan tahkimat anlamında buradan yararlanacağın biliyorum. Burada 5 bin 300 metrelik bir etabımız var. Burada Kilimli tarafından konuşursak 660 metrelik bir tüpümüz var, bin 990 metrelik bir tüpümüz var, 2 bin 600 metre uzunluğunda bölünmüş yolumuzla beraber Işıkveren'e varmış olacağız inşallah. Bu etabı halletmemiz lazım. Bu konuya büyük çerçeveden yani Kilimli ve Filyos arasından bahsedersek burada 9 tane sıralı tüpümüz var. Gidiş geliş düşünürsek 18 tüp yapıyor bu tünellerin toplam uzunluğu 12 kilometre ve bölünmüş 8 kilometre yol ile toplamda 20 kilometre yoldan bahsediyoruz. Buranın yapım süresi toplamda 4 yılı bulacak bir imalat olacak. Burası bizim için çok önemli. Ben Cumhurbaşkanımızın bizzat ağzından canlı yayında Sinop üzerinden Kastamonu,Zonguldak, Akcakoca, Ağva, Şile ve 3'üncü köprü ile nihayetlenecek Karadeniz Sahil yolunun batı aksı var. Cumhurbaşkanımızın rüyası olan bu batı aksındaki en önemli geçiş Kilimli ile Filyos arası. Ben şahsen bunu Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Ben biliyorum ki bu konuda yakın zamanda adımlar atılacak. Bu konuda bir ön çalışmanın yapıldığını biliyorum. Yani özetle İkinci Makas mevkiinden Uzunkum'a ve Kilimli ilçemize uzanan ulaşım projesi Zonguldak'ın iç trafiğini yüzde 37 noktasında rahatlatacak bir proje. Biz bu projeleri Milletvekillerimiz, il başkanımız ve teşkilat olarak yakından takip ediyoruz. Bu proje Zonguldak'ı çok rahatlatacak. Cumhurbaşkanımız, Zonguldak ziyaretinde 'Ulaştırma Bakanımıza yıl sonu itibariyle açıyoruz değil mi?' diye sorduğunda Ulaştırma Bakanımız, 'Bu yıl sonu itibariyle Mitpaşadan Kilimli'ye kadar olan kısmı açıyoruz' dedi. En üst düzeyde bu tarih verildi. Çalışmalarda o doğrultuda ilerliyor. Yüklenici firmanın bu konuda çok büyük gayreti var. İnşallah Zonguldak halkına Kilimli halkına hayırlı olsun diyeceğimiz zaman 31 Aralık 2021 tarihi olarak öngörüyoruz.

Mithatpaşa Tünelleri'ndeki çalışmalarda sona gelindi... Tamamlandığında 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
Mithatpaşa Tünelleri'ndeki çalışmalarda sona gelindi... Tamamlandığında 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
Mithatpaşa Tünelleri'ndeki çalışmalarda sona gelindi... Tamamlandığında 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
Mithatpaşa Tünelleri'ndeki çalışmalarda sona gelindi... Tamamlandığında 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Zonguldak, Kilimli, Türkiye, Filyos, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mithatpaşa Tünelleri'ndeki çalışmalarda sona gelindi... Tamamlandığında 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek - Son Dakika Ekonomi


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